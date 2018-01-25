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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، حملة اعتقال ودهم في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 14 مواطنا من مدن بين لحم وجنين ونابلس والخليل ورام الله.

فمن مدينة نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء الأغبر من المساكن الشعبية، وفي جانب متصل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبدالله عوض عبيات من بيت لحم ، بعد مداهمة منزله و التنكيل به والاعتداء عليه بالضرب.

وأكدت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نضال صبيح بعد مداهمتها لمنزله بالبلدة القديمة في الخضر جنوب بيت لحم.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، مدن جنين ورام الله وقلقيلية وبيت لحم وشنت عمليات دهم واعتقال.

وداهمت منزل فايز موسى في قرية بيت لقيا قضاء رام الله، وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت قوة كبيرة جيش الاحتلال مدينة جنين وانتشرت في عدة مناطق كما شرعت قوات كبيرة بعمليات تمشيط في قرى غرب جنين منها تعنك ومفترق عانين.

ونفذت دوريات الاحتلال نشاطا أمنيا في مدينة قلقيلة، وأصيب فتى، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات على مدخل قرية برق شمال مدينة نابلس.

وأفاد شهود بأن الفتى محي الدين عبد الرحمن صلاح (15عامًا) أصيب برصاصة في عنقه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل برقة.

وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن عبد حسن سويطي ، وتركت فيه خرابا كبيرا.