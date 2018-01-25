تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

كشفت شركة آبل اليوم عن التغييرات الجديدة الرئيسية التي ستصل مع التحديث القادم لنظامها التشغيلي iOS 11.3، والذي يعتبر بمثابة تحديث رئيسي، وذلك تبعًا لقيامها بإعطاء المستخدمين ضمن هذا الإصدار خيارًا لتعطيل ميزات إدارة البطارية التي يمكن أن تقلل من الأداء على هواتف آيفون ذات البطاريات القديمة.

ويتضمن هذا الإصدار عددًا كبيرًا من الوظائف الهامة الأخرى مثل الميزات التي ستعمل على عرض صحة البطارية والتوصية في حال كانت تحتاج إلى استبدال أو صيانة، ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من خلال الذهاب إلى الإعدادات ومن ثم البطارية، وهي متاحة لهواتف iPhone 6 والنماذج اللاحقة.

كما يمكن للمستخدمين من خلال هذا الإصدار التبديل بين خيار تفعيل أو تعطيل ميزة إدارة الطاقة، وهو الخيار الذي يؤثر على أداء أجهزة آيفون، بحيث تتواجد هذه الميزة ضمن القسم الفرعي لخيارات البطارية، وتتوفر ميزة إدارة الطاقة حاليًا ضمن أجهزة iPhone 6 و iPhone 6S و iPhone SE وأجهزة الجيل السابع من آيفون.

وتعتزم آبل عرض منصة ARKit 1.5 للمطورين، بحيث يمكن لهذه المنصة وضع أشياء افتراضية على الجدران والأبواب وغيرها من الأسطح، بالإضافة إلى ذلك، سوف تكون المنصة المخصصة لإنشاء تطبيقات الواقع المعزز قادرة على رسم الأسطح غير المنتظمة بشكل أكثر دقة، وسوف يكون بالإمكان رؤية العالم الحقيقي من خلال الكاميرا بدقة أكبر تصل إلى 50 في المئة، مع إضافة دعم لميزة التركيز التلقائي.

إلى جانب ذلك، سوف يجلب الإصدار الجديد ميزة السجلات الصحية الجديدة إلى تطبيق الصحة، وتعمل هذه السجلات على جمع المعلومات من المستشفيات والعيادات، بينما يعمل التطبيق نفسه على تنظيم وتوفير سرعة الوصول المنظم إلى البيانات الطبية، ورؤية البيانات الطبية المتاحة من مختلف مقدمي الخدمات في شاشة واحدة، مع إمكانية الحصول على إشعارات بنتائج المختبر والأدوية والكثير غيرها، وتوضح آبل أن هذه المعلومات مشفرة ومحمية عبر رمز المرور.

ما يضيف الإصدار الجديد 4 شخصيات أنيموجي جديدة، وهي الأسد والدب والتنين والجمجمة، بحيث يصبح المجموع الكلي 16 شخصية أنيموجي، وسوف تتوفر مقاطع الفيديو الموسيقية ضمن Apple Music بما في ذلك مقاطع الفيديو الموسيقية الجديدة والكلاسيكية، وسوف يكون بإمكان المستخدمين مشاهدة الفنانين المفضلين لديهم بشكل مستمر عبر قوائم تشغيل الموسيقا الجديدة.

جنبًا إلى جنب مع حصول Apple News على ميزة مجموعه الفيديو ضمن قسم “بالنسبة لك” مع تحسينات لميزة أهم الأخبار، في حين تسمح مصادقة برمجيات HomeKit للمطورين بإضافة دعم HomeKit إلى الملحقات والإكسسوارات الموجودة، مما يجعل من السهل على صناع تلك الملحقات رفع مستوى أمان الملحقات الخاصة بهم لتدعم HomeKit دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.

وتنوي آبل إضافة ميزة دردشة الأعمال كميزة تجريبية للرسائل، وهي الميزة التي تم الإعلان عنها لأول مرة على شكل معاينة خلال مؤتمر WWDC، بحيث تسمح هذه الميزة للمستخدمين بالتواصل مع الشركات والأعمال بسهولة أكبر، جنبًا إلى جنب مع دعم لميزة AML من أجل إرسال الموقع الجغرافي الحالي للمستخدم تلقائيًا عند إجراء مكالمة مع خدمة الطوارئ في البلدان التي يتواجد فيها دعم لميزة AML.

وقد قامت آبل في وقت سابق بتوفير الإصدار iOS 11.3 لأعضاء برنامج مطوري iOS، على أن تصدر النسخة التجريبية العمومية من هذا الإصدار خلال الأسابيع المقبلة، وتشير الشركة إلى أن هذا الإصدار سوف يكون متاحًا لجميع العملاء في وقت لاحق في فصل الربيع.