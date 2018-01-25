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الرسالة نت - ترجمة مؤمن مقداد

جاءت عناوين الصحافة العبرية صباح اليوم الخميس على النحو التالي:

هآرتس:

نتانياهو: نقبل موقف رواندا بأنه لن تستوعب المهاجرين إلا بموجب القانون الدولي

ترامب: أنا مستعد للاستجواب تحت القسم مع القاضي روبرت مولر حول العلاقات مع روسيا

بعد حفظ آلاف الملفات، وزارة القضاء الإسرائيلي تقرر فتح تحقيق ضد ضباط تحقيق في جهاز الشاباك الإسرائيلي بتهمة القيام بأعمال ممنوعة خلال عمليات التحقيق.

يديعوت أحرونوت:

بدأت الثلوج تتساقط على جبل الشيخ

ماكارون: لن اعترف بدولة فلسطينية ردا على اعلان ترامب

مصر: انسحاب محام وناشط في مجال حقوق الإنسان من سباق الرئاسة

21 منظمة إنسانية إلى ترامب: "نعارض بشدة" تجميد المساعدات للأونروا

الشاعر الإسرائيلي أفيف جيفن الذي دافع عن عهد التميمي لوزير الحرب الإسرائيلي: أنت بطل في الكلام فقط.

معاريف:

خلال الليل: اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 14 شخصا مطلوبا في يهودا والسامرة

قادة ودبلوماسيون يهود كبار في الولايات المتحدة: جون كيري أعطى أبو مازن مشورة خاطئة وغير حكيمة

عثر على مستوطن يبلغ من العمر 48 عاما ميتا في شقة في كريات بياليك

ملك الأردن: تجديد المفاوضات بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يعتمد على حسن النية الذي ستظهره الأطراف رغم إعلان القدس

ترامب: "على استعداد للإدلاء بشهادته تحت القسم على العلاقات مع روسيا"

"إسرائيل" هيوم:

سيجتمع نتانياهو وترامب في دافوس للمرة الاولى منذ اعلان القدس

قطر تجري محادثات مع روسيا لشراء نظام دفاع جوي

القناة 7 العبرية:

الوزراء نفتالي بينت وايليت شاكيد: لا يوجد أي عائق قانوني يمنع الموافقة على تسوية حفات جلعاد في الحكومة يوم الأحد

وفقا لمسح أجراه معهد البحوث الأمريكي : 46% من مواطني الولايات المتحدة يؤيدون حاليا "إسرائيل"

تقرير فلسطيني: حاصرت قوات الجيش الإسرائيلي مستشفى في جنين

سيجتمع نتانياهو اليوم مع ترامب

غواتيمالا: 8 قتلى في حادث حافلة صغيرة

القناة 12 العبرية:

اعتقال 14 فلسطينيا من الضفة خلال الليل

ماكرون لنتنياهو: القدس ستكون عاصمة للدولتين

سيجتمع نتانياهو مع ترامب في دافوس

توقعات الطقس: الأمطار والبرد والعواصف

القناة 14 العبرية:

ألقي القبض على 14 فلسطينيا في يهودا والسامرة

رئيس رواندا : سنستقبل الافارقة وفق ما يسمح به القانون الدولي.

رئيس بلدية أسدود يتهم رجال السياسية باستغلال قضية فتح الأسواق التجارية يوم السبت لأهداف سياسية

والا العبري:

اعتقلت قوات الجيش خلال الليل 14 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في دافوس: لا يوجد هناك خطر لاندلاع حرب بين حزب الله و"إسرائيل" حاليا ولقد فعلت كل شيء لمنعها وآمل ألا يحدث ذلك

التلفزيون اللبناني الرسمي: الحريري لم يعط أي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية في دافوس

جيلي كوهين:

حماس تنفي أنها تلقت أوامر من إيران لإنشاء قوة عسكرية في الجولان