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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قالت مصادر (إسرائيلية) إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر شراء طائرة فاخرة بدلا من طائرته الحالية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي.

ونقلت القناة 12 العبرية عن المصادر أنه بالتوازي مع التخفيضات الاقتصادية والصعوبات في السلطة الفلسطينية قرر أبو مازن مؤخرا تغيير طائرته الخاصة وشراء واحدة جديدة التي من المقرر أن تصل إلى العاصمة الأردنية في الأسابيع المقبلة.

وذكرت المصادر أن 20 مليون $ دولار من ميزانية شراء الطائرة الجديدة جاءت من ميزانية السلطة الفلسطينية و30 مليون $ دولار من الصندوق الوطني الفلسطيني.

وفي المقابل، أوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الخارجية الأمريكية تعكف على مراجعة كافة بنود الميزانية للسلطة الفلسطينية في الأيام الأخيرة وتنظر في خفض الأموال التي تتلقاها.

وأشارت إلى أن سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "نيكي هايلي" هي التي تقود هذه الخطوة وتدفع من أجل التغيير.

وأفادت مصادر في (إسرائيل) أن هذه فكرة غير جيدة في "خنق" السلطة الفلسطينية اقتصاديا وهم يقولون إن ذلك لن يؤدي إلا إلى تقويض الوضع في الأراضي وزيادة الضغط والتوتر في المنطقة.

ويشار إلى أن الرئيس عباس يفرض عقوبات على قطاع غزة منذ ابريل الماضي منها خصومات على رواتب الموظفين التابعين للسلطة، ووقف الكهرباء عن قطاع غزة لمدة 8 شهور.