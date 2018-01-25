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الضفة المحتلة - الرسالة نت

يلتقي مساء اليوم شباب السموع مع نظيره شباب دورا مساء اليوم الخميس, على ملعب دورا الدولي في الخليل جنوب الضفة المحتلة, في افتتاح منافسات الجولة الأولى من إياب دوري المحترفين.

ويدخل السموع (الثامن 12 نقطة) اللقاء وعينه على النقاط الثلاث, بهدف مواصلة الارتقاء في جدول الترتيب, لأجل تصحيح أوضاعه هذا الموسم.

أما شباب دورا (الحادي عشر وقبل الأخير 9 نقاط), فيأمل أن تكون هذه المباراة بمنزلة صحوته الحقيقية في الدوري, لضمان القرع من النفق المظلم.

وفي الغد, يلعب ثقافي طولكرم مع شباب الظاهرية على ملعب جمال غانم بطولكرم شمال الضفة المحتلة, وشباب الخليل مع شباب الخضر على ملعب الحسين بن علي في الخليل.