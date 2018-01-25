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غزة - الرسالة نت

يشهد مساء غد الجمعة, انطلاق منافسات الأسبوع الرابع عشر من دوريي الدرجتين الممتازة والأولى, بإقامة أربعة لقاءات على الملاعب المعشبة في قطاع غزة.

ففي الممتازة يلتقي غزة الرياضي مع نظيره الصداقة على ملعب فلسطين في غزة, بينما يلعب اتحاد خانيونس مع اتحاد الشجاعية على ملعب المدينة الرياضية شرق خانيونس جنوب القطاع.

أما في الأولى, فيواجه الزيتون منافسه جمعية الصلاح على ملعب بيت لاهيا شمال القطاع, ويتحدى خدمات البريج جاره خدمات المغازي على ملعب النصيرات البلدي بالمنطقة الوسطى.

نقاط الصدارة

ويتأهب غزة الرياضي لمواجهة من العيار الثقيل, عندما يلاقي الصداقة, في لقاء مثير بين الطرفين, يطمح خلاله أحدهما لتحقيق النقاط الثلاث.

ويدخل "العميد" (الثالث 25 نقطة), اللقاء وعينه على خطف الانتصار برفقة المدرب غسان البلعاوي, والذي سيعني إمكانية الجلوس على كرسي الصدارة ولو "مؤقتا", حال الفوز بفارق هدفين أو أكثر.

أما الصداقة (الثاني 27 نقطة), فيأمل العودة إلى معقله فائزا, لأجل الارتقاء للمركز الأول "مؤقتا" مع مديره الفني عماد هاشم, لا سيما أن المتصدر الحالي شباب خانيونس (28 نقطة) لديه مباراة قوية خارج أرضه أمام شباب رفح السبت المقبل.

وكان غزة الرياضي قد خسر أمام اتحاد الشجاعية (2-3) الأسبوع المنقضي, في حين تفوق الصداقة بصعوبة على الأهلي (1-0).

الارتقاء في الترتيب

وفي موقعة مهمة على صعيد التقدم في جدول الترتيب, يستضيف اتحاد خانيونس خصمه اتحاد الشجاعية

ويمنّي "الطواحين" (العاشر 10 نقاط) نفسه بالعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ 8 جولات, ويأمل تحقيق الفوز غدا مع مدربه نعيم السويركي, خاصة بعدما فرّط بنقاط الانتصار في لقائه الأخير, إثر تعادله القاتل مع القادسية (1-1).

في المقابل, يطمح "المنطار" (السادس 16 نقاط), لتحقيق فوزه الثاني تواليا مع مديره الفني مصطفى نجم, بعدما تفوق على غزة الرياضي (3-2) "مؤخرا".

صراع الأولى

وفي منافسات الدرجة الأولى, يواجه الزيتون اختبارا سهلا نوعا ما, عندما يتحدى نظيره جمعية الصلاح.

ويطمح الزيتون (السابع 19 نقطة) لتحقيق انتصاره السادس هذا الموسم, أما الصلاح (الحادي عشر وقبل الأخير 9 نقاط), فيريد النقاط الثلاث لأجل تعزيز حظوظه بالخروج من القاع في الجولات المقبلة.

وفي آخر لقاءات الجمعة, يلتقي خدمات البريج (الثالث 21 نقطة) مع خدمات المغازي (العاشر 13 نقطة) في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين, نظرا لأحلام الطرفين المختلفة هذا الموسم.