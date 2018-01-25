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الرسالة نت - فادي حجازي

أعلن عامر عاشور عن فسخ تعاقده مع شباب جباليا, قبل انطلاق الأسبوع الرابع عشر من دوري الدرجة الممتازة.

وقال عاشور لـ"الرسالة نت", إنه لن يستمر مع شباب جباليا, بسبب ظروف عمله من جهة, وعدم حصوله على الفرصة للظهور في المباريات بشكل كبير من جهة أخرى.

وأوضح أنه سيبقى داعما لـ"ثوار الشمال" حتى نهاية الموسم, كون الإدارة واللاعبين لم يقصروا معه بأي شيء.

يشار إلى أن عاشور انضم لشباب جباليا قادما من الهلال على سبيل الإعارة في الانتقالات الصيفية الماضية, إثر صفقة تبادلية مع يوسف سالم.