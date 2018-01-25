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واشنطن - الرسالة نت

أعلنت شركة آبل أمس الأربعاء عن تحديثات ستنفذ من خلالها وعدها بالسماح للمستخدمين بوقف تشغيل خاصية مثيرة للجدل تبطئ أجهزة آيفون عندما توشك البطاريات على النفاد.

وكانت آبل قد أكدت في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن تحديثا لنظام التشغيل "آي أو إس" تضمن خاصية تعمل على إبطاء أجهزة آيفون 6 وآيفون 6 إس وآيفون إس إي لمنع إغلاق الجهاز بصورة غير متوقعة بسبب تقادم البطارية وسرعة أداء المعالج، حسب تبرير الشركة.

وتواجه الشركة دعاوى قانونية بسبب المسألة، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك الأسبوع الماضي إن الشركة ستصدر تحديثا للبرمجيات يسمح للمستخدمين بوقف تشغيل تلك الخاصية.

وقالت الشركة أمس الأربعاء إن نسخة تجريبية من نظام التشغيل "آي أو إس 11.3" ستشمل خصائص جديدة تظهر مدى كفاءة البطارية وتقدم توصية إذا كانت البطارية بحاجة إلى صيانة.

وسيكون بوسع المستخدمين أيضا معرفة ما إذا كانت خاصية إدارة الطاقة التي تمنع الإغلاق المفاجئ نشطة ويمكنهم اختيار تعطيلها.

غير أن الشركة لم تحدد على وجه الدقة متى سيصدر التحديث، واكتفت بالقول إنه سيتاح بعد الإصدار المزمع لنظام التشغيل "آي أو إس 11.3" في الربيع.

يذكر أن آبل تواجه تحقيقات قانونية في قضية إبطاء هواتف آيفون في كل من فرنسا والصين وإيطاليا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بعد شكاوى جماعية تقدم بها العديد من مستخدمي آيفون، ولم يفد الشركة اعتذارها عن قيامها بهذا التصرف وطرحها بطاريات جديدة بديلة بسعر مخفض.