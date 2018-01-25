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الضفة المحتلة - الرسالة نت

رفضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، طلب الاستئناف المقدم بحق الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص من مدينة القدس المحتلة، بغرض تخفيض الحكم الصادر بحقها، وبذلك تبقى على حكمها السابق بالسجن 11 عاماً.

وذكرت منى جعابيص شقيقة إسراء في اتصال هاتفي مع وكالة "وفا"، أن ما تسمى بالمحكمة العليا التابعة للاحتلال أجلت منذ أسبوعين، البت بطلب الاستئناف لتخفيض الحكم الصادر بحق شقيقتها، واليوم أبقت على حكمها السابق.

ولفتت إلى أن الاحتلال رفض الاستئناف رغم علمه بخطورة الوضع الصحي لشقيقتها، ووجود التقارير الطبية التي تثبت حاجتها للعلاج.

وأوضحت أن عائلتها تعتزم الآن تقديم طلب التماس للمحكمة يسمح بموجبه لطبيب جراح وطبيب نفسي بمعالجتها.

وكانت الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص (32 عاما) من جبل المكبر في القدس المحتلة قد تعرضت لحادث في سيارتها بعد أن انفجر بالون الهواء في المقود، في 11 تشرين الأول/أوكتوبر عام 2015، واتهمها الاحتلال حينها بمحاولة تنفيذ عملية دهس، فيما أدى الحادث إلى إصابتها بحروق أتت على 60% من ملامح جسدها ووجها، كما فقدت أصابع يديها.