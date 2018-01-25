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غزة- الرسالة نت

قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن هناك توجه لدى قيادة فتح بأن يتوجه معظم أعضاء اللجنة المركزية إلى غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الشيخ في تصريح لوكالة "سوا" المحلية، اليوم الخميس، إن هدف الزيارة يتمثل بالإطلاع على الأوضاع بشكل عام والتواصل مع الحركة بغزة، وكذلك التواصل مع حركة حماس وباقي فصائل العمل السياسي الفلسطيني.

وبشأن حكومة الوفاق الوطني، أوضح الشيخ أن الوزراء ورؤساء وأعضاء الهيئات، يتواصلون ويتوجهون للقطاع بشكل مستمر.

وعن تطورات معبر رفح البري، بيّن الشيخ أن الحديث مع مصر بهذا الموضوع مستمر، مؤكدًا أن الجانب المصري يدرك أهمية فتح المعبر لأسباب وطنية وإنسانية، قائلا "لكن هناك ظروف، نحن نراعيها ونقدرها لديهم نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سيناء".

وأضاف "الجانب المصري وعدنا بأنه سيقوم بفتح المعبر في أي وقت، حال توفر الإمكانية والظروف الملائمة لذلك".

وحول الرعاية المصرية لملف المصالحة، قال الشيخ إن "التغييرات الأخيرة في مصر شأن داخلي مصري، ولا تعنينا إطلاقا، معتبرًا أن "هذا في إطار السيادة الكاملة في مصر".

ورافق الوزير الشيخ رئيس السلطة محمود عباس في زيارته الأخيرة للقاهرة يوم 16 يناير الماضي، والتي شارك فيها بمؤتمر الأزهر العالمي لدعم القدس، وعقد خلالها جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى أنه تواصل مع الجانب المصري خلال مرافقته الرئيس، وجرى الحديث عن المصالحة الوطنية، وتقديم الشكر على الرعاية والاهتمام والدعم المصري لإنجاز المصالحة.

وبيّن أنه حث الجانب المصري خلال اللقاءات على مضاعفة الجهد من جانبهم لإنجاز العديد من الملفات التي ما زالت عالقة، منوهًا إلى تلقيه وعدًا من الجانب المصري ببذل كل جهد ممكن من أجل إنجاز ما تم الاتفاق عليه.

وقال الشيخ : "حتى الآن لا أستطيع أن أقول أن هناك تطور في ملف الموظفين"، مشددًا على أن "كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض".

وأشار إلى أن "اللجنة الادارية القانونية لم تنته من أعمالها بعد"، موضحًا أنها ستقدم تقريرًا كاملًا عقب انتهاء أعمالها لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، الذي بدوره سيقدمه للرئيس عباس، بحسب الوزير الشيخ.

وأوضح أن "ملف الجباية لم يشهد أي تقدم أو اختراق يذكر حتى اللحظة، رغم كل الاتفاقيات".

وشدد على ضرورة إنجاز الملفات سالفة الذكر بأسرع وقتٍ ممكن؛ "كي ندخل في غمار مجموعة من الملفات الرئيسية والهامة، ونجد صيغة للاتفاق والشراكة مع الأخوة في حركة حماس".

ووجه عضو مركزية فتح رسالة لحركة "حماس"، متمنيًا فيها أن يدفعوا بكل قوة باتجاه إنجاز الملفات المتفق والموقع عليها، وأن تعطي الروح من جديد لعملية المصالحة، وإحداث تقارب جدي وحقيقي.

وقال في رسالته : "التحدي السياسي الكبير يتطلب منا أن يكون هناك التحام فلسطيني ووحدة داخلية؛ لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى التي تستهدف قضيتنا ومستقبلها.

وبشأن عقوبات عباس ضد غزة أضاف الشيخ : "أفضل أن نرى البعد الايجابي لهذا الموضوع (..) حال انجاز ملفات المصالحة، فإن كل الأمور الصغيرة ستسقط فورِا بهذا السياق".