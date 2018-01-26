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غزة- الرسالة نت

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقدير موقف أعده الباحث المتخصص في الشأن المقدسي زياد ابحيص تحت عنوان "آفاق مواجهة القرار الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمةً للكيان الصهيوني".

وأكدت الدراسة أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمةً للاحتلال قد شكّل غطاءً دوليًا للاحتلال للقدس من خارج مظلة الأمم المتحدة، وهو بذلك يحاول التعويض عن غياب المشروعية الدولية للاحتلال من خلال قوة عظمى، بهدف منح الكيان فائض قوة ليُجري تغيرات أكبر وأسرع وتيرةً، دون أن يخشى الإدانة أو العزلة الدولية

وأوضحت أن إدارة ترامب تُعوّل على أن قرارها سيشكل رأسَ قاطرةٍ يجر خلفَه اعترافًا عالميًا وحركةً مستمرةً لنقل سفارات دول العالم من "تل أبيب" إلى القدس، ولكن القرار المدفوع بأسباب داخلية اتُّخذ في لحظة تراجع أمريكي لا تسمح للولايات المتحدة بأن تفرض توجهاتها على العالم كما كان الحال مطلع القرن، مما أدى لإجماعٍ مضادٍ لها في مجلس الأمن، وأغلبيةٍ مطلقة ضدها في الجمعية العمومية.

وقالت إن القرار يعبّر عن نظرة أمريكية جديدة للتسوية السياسية مطابقةٍ لنظرة اليمين الإسرائيلي لها، وهي نظرةٌ مفادُها أن التسوية النهائية يفرضها الطرف القوي من جانبٍ واحدٍ، وأن على الفلسطينيين والعرب أن يتكيفوا مع ما يُفرض، وأن النقاش التفاوضي ينبغي أن يدور حول شكل التكيف العربي وليس حول جوهر القضايا الخلافية.

وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر أن الوصول إلى تسويةٍ نهائية يتطلب حسمَ مصير قضيتين مركزيتين هما القدس واللاجئين، وقد بدأ هذا القرار بالقدس لكونها الأصعبَ في الحسم إذ تمس العرب والمسلمين والمسيحيين في العالم، والنجاح في حسمها سيمهِّدُ الطريق لحسمٍ ناجحٍ لمصير اللاجئين.

واعتبرت أن الولايات المتحدة قد عوَّلت على غضبةٍ عربية وإسلامية مؤقتة، يمكن انتظار مرورها دون أن تترُك أثراً دائماً على علاقات الولايات المتحدة ومصالحها، أو حتى على مسار التطبيع مع الكيان واستمرار تقدمه.

وحول ردود الفعل الشعبية العربية والإسلامية، ذكرت الدراسة أن رد الفعل الشعبي لم يُكذِّب ظنَّ المتخوفين منه، فخرجت الملايين في العواصم العربية والإسلامية في مشهد وقوفٍ مع القدس لم تشهد مثلَه منذ اندلاع الصراع قبل مئة عام.

وبينت أن هذا الغضب اكتَسبَ بُعدًا شعبيًا دوليًا فامتدَّ إلى جنوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، ووصل حتى إلى حديقة البيت الأبيض، وأدت العفوية الجماهيرية دورَها، فمَنحَت القدسَ التفافًا جماهيريًا يتناسب مع مكانتها الدينية والقومية والتاريخية.

وتابعت أن العفوية الجماهيرية أثبتت أن بوصلة الشعوب نحو القدس ما تزال صحيحةً كامنةً تنتظر اللحظة المناسبة بعد مئة عامٍ من الصراع.

فيما كان الرد الشعبي الفلسطيني أقل من المتوقع، مرتكزًا على اعتصاماتٍ ومظاهراتٍ محدودة، ما اضطرّ حركات المقاومة المحشورة في غزة إلى استدامة المواجهة على السياج الحدودي رغم ثمنه الدموي الباهظ كي لا تسمح بموتٍ سريع للرد الشعبي الفلسطيني.

وبحسب الدراسة، فقد حاول الحراك الشعبي في القدس أن يبني له نقطة ارتكازٍ في المساحة العامة لا سيما عند باب العامود، لكن الخشية الإسرائيلية من تكرار مشهد باب الأسباط دفعت إلى قمعها بشكلٍ سريع ومتكرر، وإلى إغلاق ساحة باب العامود بالحواجز الحديدية.

وفي الضفة الغربية كانت المواجهات مركزةً عند حاجز بيت إيل وبعض نقاط المواجهة في الخليل وبيت لحم، وبدا أن السلطة الفلسطينية تسابق لاحتكار المشهد الشعبي وتحديد شكله وحجمه وبوصلته، وهو ما سبَّب عزوفًا جماهيريًا عن المشاركة.

وأكدت الدراسة فشل النظام الرسمي العربي في الالتئام في قمة تستجيب للتهديد الماثل على القدس، إذ بدا أن قوىً عربيةً بعينها تسعى إلى خفضِ سقفِ الموقف الرسمي العربي، ومنع توتير العلاقة مع الولايات المتحدة على خلفية قرارِها من القدس، بل والضغط على السلطة والأردن لخفض سقوفهم أكثر في قضية القدس.

وأضافت أن التسريبات الأمريكية للمواقف العربية قد جاءت لتؤكد أن سقفَ الموقفِ العربي هو قبولُ القرار الأمريكي كأمرٍ واقعٍ مسلّمٍ به، والتركيز على كيفية امتصاص تداعياته الشعبية.

وختمت الدراسة بقراءة الاتجاهات الممكنة لتطور المشهد ضمن أربعة سيناريوهات، الأول: تجاوز الغضبة المؤقتة: بحيث تستمر العلاقات والمصالح الأمريكية في العالمين العربي والإسلامي دونما تأثُّرٍ يذكر، مع احتمالية عودةِ مسارِ التطبيع مع الكيان إلى اتجاهه الذي كان قائمًا قبل الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان.

السيناريو الثاني، التراجع الأمريكي: ويمكن لهذا التراجع أن يأتي بإحدى طريقتين، الأولى أن يأتي بطلبٍ إسرائيلي نتيجة تكبُّدِ الإسرائيليين خسائرَ حقيقيةٍ على أثر قرار الاعتراف، أو من خلال استدامة العزلة الأمريكية على المستوى الدولي إلى حدٍّ يدفع الإدارات الأمريكية المقبلة للتفكير في سحب القرار لتخفيف الأضرار الناتجة عن العزلة.

وأما السيناريو الثالث، الانتفاضة الشعبية الشاملة: إن خيار كهذا إذا ما استثمَر كما في معادلة باب الأسباط من خلال الحشدٍ الجماهيري والمقاومةٍ الفردية والاستفادة من الخارج المتفاعل أن يوصل الاحتلال إلى البحث عن وسيلة للتراجع أمامه بانسحابٍ غير مشروط، سيتحدد حجمه ومساحته بناء على مساحة المواجهة والاستنزاف.

والسيناريو الرابع: المواجهات المتقطعة: لتُراكِمَ في مجموعها خسارةً مشابهة لما يمكن للانتفاضة الشاملة أن تُلحِقه فتفرض على الإسرائيليين استنزافًا يُلجِئُهم للبحث عن مخرج.

ورجحت الدراسة بناءً على الوقائع المتاحة السيناريو الرابع الذي يبدو الأكثر احتمالًا، مع وجود فرصةٍ للسيناريو الأول إذا ما فشلت الحركات الشعبية العربية في استدامة الغضب وفي تحويله إلى موقف سياسي.