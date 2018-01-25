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الرسالة نت-وكالات

أعلنت شركة سامسونغ رسميا أن موعد الكشف عن هاتفها المقبل غلاكسي إس9 سيكون يوم 25 فبراير/شباط المقبل في معرض "مؤتمر الجوال العالمي" (إم دبليو سي) بمدينة برشلونة الإسبانية، وكشفت كذلك أن تركيز الهاتف الجديد سينصب على الكاميرا.

فقد أرسلت الشركة الكورية الجنوبية دعوات إلى وسائل الإعلام لحضور حدث الإعلان عن الهاتف، وتضمن الإعلان الرقم تسعة بحجم كبير وبلون بنفسجي على خلفية سوداء، مع كلمتين بالإنجليزية هما "The camera.. Reimagined" أو "الكاميرا.. تصور جديد"، مع ذكر تاريخ الكشف عن الهاتف يوم 25 فبراير في الزاوية السفلى اليمنى لصورة الدعوة.

وهذا التاريخ هو نفسه الذي كشفت فيه الشركة الكورية الجنوبية عن هاتفها الأخير غلاكسي إس8 في هذا المعرض العام الماضي، وبالتحديد يوم الأحد الذي يسبق انطلاق المعرض رسميا يوم الاثنين 26 فبراير/شباط.

ولا تقدم الدعوة تلميحات أكثر، لكنها تؤكد الشائعات الكثيرة السابقة أن غلاكسي إس9 سيعمل على تحسين أداء الكاميرا، وقد يعني ذلك -حسب أغلب التوقعات- أن يتضمن الهاتف كاميرتين خلفيتين على غرار هاتف الشركة الآخر غلاكسي نوت 8، وتقنيات جديدة لرفع جودة الصور التي غدت عنصر التسويق الرئيسي لأي هاتف ذكي حاليا.

ويعد معرض "مؤتمر الجوال العالمي" الذي يستمر حتى الأول من مارس/آذار، فرصة مهمة للشركات لاستعراض هواتفها الجديدة لعام 2018، وستكون سامسونغ من أبرز الشركات المشاركة في هذا المعرض، في ظل غياب آبل الدائم عن المشاركة فيه.

ورغم أن لسامسونغ تاريخا طويلا في طرح أجهزة غلاكسي في هذا المعرض، لكنها أيضا تكشف عن أجهزتها في أحداث منفصلة تعقدها لاحقا في مارس/آذار، وهو الشهر الذي من المتوقع أن تطرح فيه الشركة هاتفها الجديد للبيع.

وحسب أغلب التسريبات والإشاعات فإن هاتفي غلاكسي إس9 وإس9 بلس لن يختلفا في التصميم كثيرا عن هاتفي غلاكسي إس8 وإس8 بلس الحاليين، باستثناء استخدام كاميرتين خلفيتين، ونقل مستشعر بصمة الإصبع إلى أسفل الكاميرتين من موضعه الحالي بجوار الكاميرا في هواتف إس8 وإس8 بلس ونوت8.

وكان موضع مستشعر البصمة في هواتف سامسونغ الحالية بجوار المستشعر قد قوبل بانتقاد كبير لاحتمال اتساخ عدسة الكاميرا نتيجة لمسها المتكرر خطأ بإصبع المستخدم. ويشاع أن الشركة ربما تستخدم قارئ بصمة مدمجا تحت الشاشة، وهي الميزة التي كان الجميع يتوقع أن تطرحها آبل وسامسونغ في هواتف غلاكسي إس8 وآيفون إكس، لكن خُيبت آمالهم.

ومن التسريبات الأخرى أن غلاكسي إس9 سيعمل بمعالج كوالكوم سنابدراغون 845، وسيتضمن نسخة سامسونغ الخاصة من تقنية "هوية الوجه" المستخدمة في هاتف آيفون إكس لشركة آبل لفك قفل الهاتف.

المصدر : مواقع إلكترونية