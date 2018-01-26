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غزة- الرسالة نت

يستمر تأثر البلاد اليوم الجمعة، بالمنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو، غائما وشديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على مختلف المناطق، تكون غزيرة، ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد أحيانا، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من الثلج، فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر فوق مستوى سطح البحر.

وأكدت دائرة الأرصاد الجوية وجود احتمال لتراكم الثلوج فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 950 مترا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجا.

وتنبأت بأن يكون الجو يوم غد السبت غائما وشديد البرودة إلى بارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وقالت: من المتوقع أن يكون الجو يوم الأحد المقبل، غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية بأن يكون الجو يوم الاثنين المقبل غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتحذر الدائرة المواطنين يومي الجمعة والسبت الجوي من احتمال تراكم الثلوج خلال ساعات نهار يوم الجمعة، وما ينتج عنها من تشويش على حركة السير، وكذلك من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط البرد والثلج، ومن شدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية.