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الضفة المحتلة- الرسالة نت

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، حملات وتفتيش ومداهمة في مدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين من جميع الجهات وداهمت العديد من منازل وفتشتها ونكلت بسكانها في ظل أجواء البرد القارس والمطر الغزير.

وأوضحت المصادر أنه عرف من أصحاب البيوت التي تم مداهمتها وتفتيشها: المواطن سيد ابراهيم السيد في الحي الشرقي، ومنزل ذوي الأسير وسام عاصم جرار على شارع جنين - نابلس.

يذكر أن قوات الاحتلال تجري منذ تسعة أيام عمليات تفتيش متواصلة في جنين، ومخيمها ومنطقة واد برقين بذريعة البحث عن منفذي عملية نابلس التي وقعت قبل ثلاثة أسابيع.