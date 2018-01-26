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واشنطن- الرسالة نت

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت أن الحوار الإستراتيجي القطري الأميركي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في مقر وزارة الخارجية الأميركية، مشددة على أن الدوحة شريك إستراتيجي لواشنطن.

وأوضحت نويرت أن وزيري الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس سيرأسان هذا الحوار مع نظيريهما القطريين. وأضافت "يسعدنا أن نستضيف مسؤولين قطريين رفيعي المستوى".

وأشارت إلى أن الحوار يهدف إلى تعزيز التعاون بين قطر والولايات المتحدة في العديد من المجالات، مشددة على قوة العلاقات بين البلدين، ووصفت قطر بأنها شريك إستراتيجي.

وأضافت نويرت "نتطلع لمناقشة العديد من مجالات التعاون بين بلدينا بما فيها مجالات التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والقانون ومكافحة الإرهاب وتنظيم حركة الطيران. وسنركز أيضا على مسألة هزيمة تنظيم الدولة والأزمة الخليجية التي ما زالت قائمة، وملفات سوريا وإيران والعراق وأفغانستان".

وقبل أيام عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره على الجهود القطرية في مكافحة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله، بما في ذلك كون قطر إحدى الدول القليلة التي مضت قدما على صعيد توقيع مذكرة تفاهم ثنائية مع الولايات المتحدة.