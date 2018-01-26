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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

ذكرت القناة العبرية الثانية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيتوجه الإثنين المقبل إلى العاصمة الروسية "موسكو"، في زيارة سريعة تستمر لعدة ساعات.

وأفادت القناة العبرية أنه من المقرر أن يلتقي نتنياهو خلال زيارته لموسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إن نتنياهو سيتطرق خلال لقائه مع بوتين لمحاولات إيران الانتشار عسكريًا في سوريا، نظرًا لكون موسكو أحد الحلفاء المركزيين لكل من دمشق وطهران. منوهة إلى أنه من المرجح بحث مستقبل الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقعت عليه روسيا، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وكان نتنياهو قد زار الهند لمدة أسبوع، في وقت سابق من يناير الجاري، ويزور سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" هذا الأسبوع.

والتقى أول أمس الأربعاء، على هامش منتدى دافوس، مجموعة من القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

كما التقى نتنياهو أمس الخميس، بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع "دافوس" السويسري.