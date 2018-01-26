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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، حملة دهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية؛ تخلّلها اعتقال فلسطينيين وإجبار آخرين على إخلاء منازلهم لغايات تفتيشها.

وقالت مصادر أمنية إن مدينة جنين شهدت حملة دهم إسرائيلية طالت عشرات المنازل الفلسطينية في المدينة وضواحيها؛ من بينها بلدة اليامون.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من جميع الجهات، بحجة البحث عن "مطلوبين"؛ فقامت باقتحام منازل المواطنين الفلسطينيين وإخلائها بإرغام أصحابها على مغادرتها رغم الأجواء الباردة والماطرة التي تجتاح الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء تعرضها لمنخفض قطبي.

وتخلل عملية الاقتحام مواجهات أسفرت عن إصابة أحد الشبان الفلسطينيين برصاصة في منطقة الظهر.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة عورتا جنوبي نابلس، واعتقلت مواطنا فلسطينيا من سكانها، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي الخليل، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم وتفتيش في منازل المواطنين الفلسطينيين بمنطقة "جبل جوهر" ومخيم "العروب" شمالي المدينة، واعتقلت عددا من الشبان، واستدعت آخرين؛ بينهم أسرى محرّرون.

من جانبه، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي عثور قواته على أسلحة داخل حظيرة أغنام في حي "جبل جوهر" قرب الخليل.

وأضاف في بيان له، أن "القوات عثرت على قطعة سلاح من نوع (ام 16) بعد معلومات استخباراتية واعتقلت مالك الحظيرة الفلسطيني".