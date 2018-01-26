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تراجعات كبيرة وخسائر مفاجئة تكبدتها البورصات وأسواق المال العربية والخليجية لدى تداولات الأسبوع الماضي، رغم المحفزات الإيجابية القادمة من التحسن الحاصل في سوق النفط الذي يواصل الارتفاع خلال الجلسات الماضية.

وأوضح التقرير الأسبوعي لمجموعة "صحارى" للخدمات المالية، أن توقعات تسجيل مسارات هبوط مفاجئة ودون مبررات واضحة، باتت أكثر ترجيحا خلال التداولات القادمة نظرا لعودة الارتباط بين الأداء اليومي للبورصات العربية والمسارات التي تسجلها الأسواق العالمية، وما ستحمله من سيناريو محتمل بشأن حركة تصحيحية، التي ستؤثر على الأسواق المالية المحلية في حالة حدوثها.

وأشار التقرير إلى أن التحسن المسجل على معنويات المتعاملين وتزايد النشاط الاستثماري لعدد كبير من الاقتصادات ونمو الإنتاج الصناعي خلال العام الحالي، مؤشرات سيكون لها تأثير مباشر على أسعار النفط الأمر، الذي سيؤدي إلى دعم اقتصادات المنطقة وينعكس إيجابا على أسواقها المالية.

تراجعات حادة في مصر

تكبدت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية خسائر أسبوعية حادة وعنيفة مع اتجاه المستثمرين العرب والمصريين نحو البيع.

وتراجع المؤشر الرئيسي"إيجي إكس 30" بنسبة 1.56% فاقدا نحو 241 نقطة، بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند مستوى 15170 نقطة. كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.05%، وأيضا تراجع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.03%.

وتكبدت الأسهم المدرجة خسائر تقدر بنحو 11.1 مليار جنيه مع إغلاق رأس المال السوقي عند مستوى 850.7 مليار جنيه.

خسائر في دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من عمليات جني الأرباح، طالت غالبية الأسهم والقطاعات وذلك بعد خمسة أسابيع من الارتفاعات المتتالية، حيث هبط مؤشر السوق العام بواقع 62.40 نقطة أو ما نسبته 1.77% ليقفل عند مستوى 3468.65 نقطة.

وبقيت أحجام وقيم التعاملات قريبة من تعاملات الأسبوع الأسبق، حيث ارتفاع الاحجام بنسبة 8% فيما تراجعت السيولة بنسبة 6%، وذلك بعد قيام المستثمرون بتناقل ملكية 986.8 مليون سهم بقيمة 165 مليار درهم.

مكاسب طفيفة في أبو ظبي

واصلت سوق أبوظبي تقدمها خلال تعاملات الأسبوع الماضي مسجلة بذلك سابع أسبوع من الارتفاعات المتتالية، حيث ارتفعت السوق بنسبة طفيفة بلغت 0.04% وبواقع 2.08% لتقفل عند مستوى 4634.54 نقطة.

وتراجعت أحجام التعاملات فيما ارتفاع السيولة، وذلك بعد أن قام المستثمرون بتناقل ملكية 345.9 مليون سهم بقيمة 796.5 مليون درهم.

ضغوط قوية بالسعودية

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغوط من أسهم خفيفة ومتوسطة وسط أداء إيجابي لعدد من الأسهم الثقيلة كأسهم الراجحي وسابك، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.38 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليقفل عند مستوى 7521.64 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 839.3 مليون سهم بقيمة 14.7 مليار ريال نفذت من خلال 437.1 ألف صفقة.

تباين في الكويت

أقفلت مؤشرات السوق الكويتية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين بعد ثلاث أسابيع من الارتفاعات المتتالية، وذلك في أسبوع تراجعت فيه مؤشرات الأحجام والقيم، حيث ارتفع مؤشر السوق السعري بنسبة 0.19% رابحا 12.53 نقطة، بعد إقفاله تعاملات الأسبوع عند مستوى 6651.91 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.16% وبواقع 0.66 نقطة مقفلا عند مستوى 418.45 نقطة، فيما هبط مؤشر كويت 15 بنسبة 0.12% إلى مستوى 965.55 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية للبورصة الكويتية 0.14% لتصل إلى 28.41 مليار دينار ، مقابل 28.45 مليار دينار في الأسبوع الماضي، بنقص قدره 40 مليون دينار. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 594 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون دينار.

ارتفاع هامشي في البحرين

واصلت سوق الأسهم البحرينية ارتفاعاتها في تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من غالبية القطاعات وسط صعود في أحجام وقيم التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 8.6 نقطة أو ما نسبته 0.65% ليقفل عند مستوى 1341.77 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 30.3 مليون سهم بقيمة 4.77 مليون دينار نفذت من خلال 417 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.82% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.80% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.79% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.55%، فيما لم تتغير أرقام قطاعي الفنادق والسياحة والتأمين عن الأسبوع الأسبق.

شاشات حمراء في عمان

تراجعت السوق العمانية في تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، وسط ارتفاع في أحجام وقيم التعاملات، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 5007.77 نقطة، خاسرا بواقع 16.29 نقطة أو ما نسبته 0.32%.

وارتفعت أحجام التعاملات بنسبة 5.3% فيما ارتفعت القيم بنسبة 34.4%، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 54 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نفذت من خلال 2760 صفقة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.29%، في المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.63% تلاه قطاع المال بنسبة 0.32%.

ارتفاع قوي في الأردن

حققت السوق الأردنية ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات الأسبوع الماضي مدعومة من القطاعات كافة بصدارة قطاع الصناعة، وذلك وسط قفزة في قيم وأحجام التعاملات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.95% ليقفل عند مستوى 2190.20 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون دينار نفذت من خلال 10852 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 51 شركة واستقرار لأسعار أسهم 38 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 5.55% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.59% تلاه قطاع المال بنسبة 0.40%.

عربي21