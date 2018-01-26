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قلقيلية-الرسالة نت

خرج العشرات من اهالي كفر قدوم في قلقيلية في الضفة الغربية اليوم الجمعة في مسيرتهم الاسبوعية المناهضة للاستيطان رغم سوء الأحوال الجوية انتصارا للقدس وتنديدا لسياسة الاهمال الطبي في سجون الاحتلال بحق الاسيرة إسراء الجعابيص.

وأكد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن اهالي البلدة خرجوا بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب شرقا باتجاه مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وردد المتظاهرون الشعارات الوطنية الداعية للانتصار للقدس ولقضية الأسرى خاصة في ظل سياسة متعمدة من قبل الاحتلال تؤدي الى تفاقم خطورة الحالات المرضية لدى الأسرى المرضى في السجون.

وأشار شتيوي إلى أن الشبان أحرقوا الإطارات المطاطية رغم غزارة الامطار في حين تواجدت قوات كبيرة من جنود الاحتلال على قمة الجبل المطل على الشارع المغلق قبل أن تنسحب إلى معسكر لجيش الاحتلال في مستوطنة قدوميم.