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غزة- الرسالة نت

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالمنطقة الشرقية لمحافظة خان يونس مسيرة جماهيرية حاشدة نصرة للقدس، ورفضا لقرارات ترمب الأخيرة، والإجراءات الأمريكية بحق المدينة المقدسة.

وشارك إلى جانب حماس، فصائل العمل الوطني والإسلامي بالمحافظة، ولفيف من قيادات الفصائل الفلسطينية وكوادرها، تأكيداً على الإجماع الوطني لرفض قرارات ترمب بحق القدس المحتلة.

وفي كلمة للقيادي في الحركة مشير المصري، قال:" إن محاولات الاحتلال لطمس الهوية الفلسطينية ومحاولة تغيير معادلة الصراع على أرضنا الفلسطينية، وحسم القدس في معادلة الصراع لن تجدي نفعا".

وأكد أن من يفرط بالمسجد الأقصى يوشك أن يفرط بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، مشدداً على أن الجماهير الفلسطينية لن تفرط في المسجد الأقصى المبارك.

وأضاف، "إن شعبنا ليس أمامه إلا خيار المقاومة في سبيل تحرير الأرض والمقدسات"، داعياً إلى سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإنهاء وقبر كل الاتفاقيات الهزيلة مع الاحتلال، وأولها اتفاقية أوسلو التي أضرت بالقضية الفلسطينية.

ودعا المصري السلطة في رام الله إلى وقف التنسيق الأمني والتخابر مع الاحتلال، مضيفاً "إن من يتركب جريمة التنسيق الأمني مع الاحتلال؛ يرتكب جريمة الخيانة الوطنية وفق القانون ووفق الاتفاقات الوطنية".

وقال المصري: "إن استمرار التنسيق الأمني هو الذي يحول دون اشتعال انتفاضة القدس في الضفة الغربية"، مؤكداً أن التنسيق الأمني هو كارثة وطنية، وجريمة شعبية، وواجب على أصحابه العودة إلى الحضن الوطني.

وأوضح المصري أن قرار ترمب جاء لتصحيح البوصلة وإيقاظ لوحدة الشعب في ميدان المقاومة، مضيفاً "ندعو لتبني إستراتيجية وطنية كاملة تمكنانا من مواجهة المخاطر المحدقة بالقدس والقضية".