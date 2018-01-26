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غزة-الرسالة نت

دعا رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لاستمرار تقديم خدماتها؛ تفاديًا لأزمات كارثية، بالنظر لمعاناتهم ولأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي الجمعة، على ضرورة استمرار الدول الأجنبية والعربية والإسلامية تقديم الدعم لأونروا بعد القرار الأمريكي بتقليص دعمها.

وقال: "المطلوب العمل لسد العجز جراء وقف الدعم الأمريكي، لضمان استمرار مشاريع وخدمات أونروا التي تعد مهمة ورئيسية لاستمرار الحياة بأدنى مقوماتها للاجئين".

وأكد الخضري أن المطلوب في المرحلة المقبلة مضاعفة عمل أونروا داخل فلسطين وخارجها، وخاصة في قطاع غزة، نظرًا للحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة والخطيرة، جراء الحصار الإسرائيلي والانقسام.

وأضاف: "واقع اللاجئين مأساوي، وهم يعتمدون بشكل كبير على مساعدات ومشاريع أونروا في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبرنامج إغاثية، ومشاريع خدماتية".

وأشار إلى أن نحو مليون مواطن في غزة من أصل مليوني، يعتمدون على المساعدات الاغاثية من الاونروا، مبيناً أن نسبة الفقر نحو 80%، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%.

وجدد الخضري التأكيد أن "إسرائيل" هي قوة احتلال، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فهي تحاصر القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وتتحكم في المعابر البرية وتغلق معظمها.

كما تفرض طوقًا بحريًا شاملًا تمنع من خلاله أي تواصل عبر البحر مع غزة، ودمرت مطار غزة الدولي، وبهذا أحكمت الطوق والحصار ورسخت الاحتلال.

وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر ورفع الطوق البحري والجوي عن قطاع غزة.