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غزة- الرسالة نت

قالت دائرة الأرصاد الجوية إن الجو يكون، اليوم السبت، غائما وبارد، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأضافت الدائرة أن الجو يكون يوم غد الأحد، غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم الإثنين المقبل، غائما جزئيا وباردا نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، فيكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من تدني مدى الرؤيا الأفقية.