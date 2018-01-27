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الرسالة نت - وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن عداء إيران شجع دولًا عربية على إقامة تحالفات استراتيجية مع الكيان الإسرائيلي.

ووصف نتنياهو في كلمة بمنتدى دافوس بسويسرا تحالفات "إسرائيل" مع دول عربية بأنها "استثنائية لم يتخيل يومًا أن بالإمكان حدوثها".

وأضاف أن "ثمة عدوًا آخر مشتركًا بين إسرائيل وهذه الدول العربية ممثلًا بالإسلام المتطرف والإرهاب السني والشيعي".

وذكر نتنياهو أن تل أبيب "تلمس بداية تغيـر في مواقف بعض الشعوب العربية أيضًا تجاه إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أشاد في نوفمبر 2017 بما سماه "التعاون المثمر" بين "إسرائيل" ودول عربية.

وقال نتنياهو "تعاوننا المثمر مع دول عربية هو بشكل عام أمر سري، إلا أنني واثق من أن العلاقات معهم ستستمر في النضوج حيث سيسمح لنا ذلك بتوسيع دائرة السلام".

وشدد على أن السلام بين "إسرائيل" والدول العربية "سيحصل في النهاية، لأن هناك الكثير من الأمور التي تجري طوال الوقت خلف الواجهة".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس كشف أن تل أبيب تقيم علاقات مع دول عربية إسلامية "معتدلة"- بما فيها السعودية- تساعد "إسرائيل" على كبح جماح إيران والتمدد الشيعي في المنطقة.

وقال شتاينتس- وهو عضو بالمجلس الوزاري المصغر- في حديث لإذاعة جيش الاحتلال إن إسرائيل لا تخجل من الكشف عن هذه العلاقات مع دول عربية وإسلامية، لكن الطرف الآخر هو الذي يخجل من ذلك، وإن "إسرائيل" تحترم رغبة هذه الدول في إبقاء العلاقات سرية.

وبشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في المنتدى إنه من حق الفلسطينيين الحصول على كافة الصلاحيات لإدارة شؤونهم بأنفسهم على ألا تكون صلاحيات لتهديد "إسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل" ستحافظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى بغض النظر عن الاتفاقيات التي قد تبرم.