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مقديشو- الرسالة نت

نفى وزير الخارجية الصومالي محمد عبدي محمد المزاعم الإريترية بتعاون بلاده مع تركيا لإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر.

وقال عبدي محمد إن الاتهامات الإريترية لمقديشو حول تعاونها مع تركيا لإنشاء قواعد عسكرية على البحر الأحمر "ادعاءات لا أساس لها"، مضيفا أن علاقة بلاده مع تركيا "هي كأي علاقة أخوية للصومال مع الدول الأخرى".

وحول جهود بلاده في محاربة الإرهاب، قال وزير الخارجية الصومالي إن بلاده وضعت خطة لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع الدول الأفريقية، مشيدا بمساعدة ودعم القوات الأفريقية (أميسوم) لتعزيز الاستقرار في الصومال.

جاءت تصريحات عبدي على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء خارجية أفريقيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي أكد فيها دعم بلاده لعملية "غصن الزيتون" التي تقوم بها تركيا في شمال سوريا.

وقال الوزير الصومالي "إن لتركيا الحق في الدفاع عن نفسها"، مضيفا أنه اتصل بوزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو وأكد له دعم بلاده لتلك العملية العسكرية.

وعبر عبدي عن امتنان بلاده لشعب وحكومة تركيا، مشيرا إلى أن "إعمار مطار العاصمة مقديشو، وبناء أكبر مستشفى في البلاد؛ هو جزء من الدعم الذي تلقاه شعب الصومال من تركيا في محاولة لإعادة بناء البنى التحتية والمؤسسات التي دمرتها الحرب الأهلية".