تصغير الخط تكبير الخط

الضفة المحتلة- الرسالة نت

فككت وحدة الهندسة التابعة لأمن السلطة، مساء الجمعة، عدة عبوات ناسفة شديدة الانفجار زرعت على طريق يسلكه جيش الاحتلال بين بلدتي علار وعتيل شمال مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، إن الشرطة عثرت على عدد من الأجسام المشبوهة أثناء عمل إحدى الدوريات في منطقة ما بين علار وعتيل شمال طولكرم.

وأضاف أن إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية تحركت للمكان، وعند وصولها أجرت الفحص الهندسي ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين.

وأكد ارزيقات أن إحدى دوريات الشرطة كشفت وجود هذه الأجسام التي كانت مدفونة بجانب الطريق، مشيرا إلى أن إدارة الهندسة ستتعامل معها تحت السيطرة .