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بقلم: د. بسام أبو ناصر - أمراض باطنية وصدرية (طبيب أسرة)

في بداية كل فصل جديد خصوصا فصلي الشتاء والخريف يعاني أكثر من 75% من الصغار وخصوصا طلاب المدارس، والشباب من كلا الجنسين والكبار ايضا، من فقاقيع حمراء وبيضاء اللون داخل الفم وعلى اللثة وأحيانا على اللسان وتسبب لهم غالبا الما شديدا وفي احيانا كثيرة نجدها قد تقرحت، فما هو هذا المرض المؤلم؟

تقرحات الفم هي عبارة عن التهابات سطحية وتقرحات صديدية تصيب بطانة الفم واللثة واللسان، وهي ناتجة عن بعض الفيروسات والبكتيريا التي تعيش على فضلات الطعام، وقد تشخص بشكل خاطئ في الأطفال الرضع على أنها مرحلة ظهور الأسنان.

وتظهر بقع حمراء واخرى بيضاء وهي غير معدية ولكنها تسبب الاوجاع والازعاج للشخص المصاب وخاصة اثناء الكلام او الاكل، والبعض يرجع اسبابها الى الطماطم والفاكهة الحامضة، وغالبا ما تصيب النساء خلال الدورة الشهرية.

الأعراض:

1. تورم واحمرار في باطن الفم وسقف الحلق 2. جفاف شديد في الفم او قد يحدث العكس سيلان اللعاب 3. ظهور بقع بيضاء او حمراء في باطن الفم واللسان واللثة 4. ألم في باطن الفم وخاصة اثناء الاكل 5. انبعاث رائحة كريهة من الفم 6. صداع وقشعريرة 7. نزول الدم من الفم أحيانا 8. الشعور بالألم عند الحديث او تحريك اللسان 9. التهاب الغدة النكفية-خلف الاذنين- واحيانا الغدد تحت الفك السفلي- نتيجة التهاب الفم.

من اشهر الاسباب:

1. استخدام فرشاة اسنان غير طبية وبشكل غير صحيح 2. الاهمال في تنظيف طقم الاسنان عند كبار السن 3. من يعانون من فقر الدم 4. نقص في الفيتاميناتB وخصوصا B12 وc 5. نقص الحديد ونقص حمض الفوليك. 6. كثرة استعمال المسكنات 7. اكل الفاكهة الحامضة والتوابل الحراقة 8. تناول الطعام الساخن 9. الاكثار من أكل الحلويات بشكل دائم 10. بعض امراض الجهاز الهضمي وخصوصا تقرحاته 11. تسوس او تأكل وتكسر في الاسنان 12. نقص في مناعة الجسم 13. استخدام الادوية الهرمونية، مثل موانع الحمل وبعض الامراض التي تحتاج لهرمونات علاجية 14. التعرض الدائم للضغط النفسي 15. التدخين

الوقاية:

1. الابتعاد عن الاكلات الحامضة التي تثير حساسية الفم واللسان واللثة

2. استخدام معجون الاسنان الطبي المناسب والمسواك لتطهير الفم والاسنان

3. معالجة الاسنان اولا بأول ويفضل الكشف الدوري على الاسنان

4. الابتعاد عن التدخين

5. تجنب الاكلات والمشروبات الساخنة

6. التقليل او الابتعاد عن التوابل الحريفة

7. الاهتمام بشرب الحليب والتغذية السليمة اثناء العلاجات الهرمونية مع اخد فترات راحة منها

8. تناول الاطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن وخصوصا الحديد وفيتامين B، مثل الكبدة واللحوم البيضاء والفواكه والعسل والحليب والبيض

العلاج:

الهدف الاساسي من علاج تقرحات الفم هو تقليل الفترة اللازمة لشفائها، لأنها غالبا تلتئم من بنفسها بمزيد من الوقت، ولكن هناك بعض الطرق للإسراع في علاجها وهي:

1. يجب التعامل مع التقرحات دون أي تدخل جراحي او محاولة تفريغها من محتوياتها

2. تبريد مكان الاصابة بالثلج وعدم شرب المشروبات الساخنة

3. استخدام بعض المحاليل الخاصة للمضمضة المضادة للالتهاب

4. استخدام مراهم موضعية تحتوي على مادة الستيرويد

5. في الحالات المتوسطة يتم استخدام المخدر الموضعي

6. في الحالات الشديدة يتم استخدام محاليل المضمضة الخاصة المحتوية على "بالتيتراسيكلين "

7. علاج تسوس الاسنان، وخلع السن الميئوس منه.

من افضل طرق العلاج بالأعشاب:

العرق سوس: ينقع لمدة ساعة ثم يغلى 250جرام عرق سوس في لتر ماء لثلث ساعة ثم يتمضمض به عدة مرات يوميا.

القريص: ينقع 7-10 دقائق وبعدها يغلى اوراق القريص في الماء لمدة 10 دقائق ويتمضمض به عدة مرات في اليوم او يشرب عصير اوراق القريص.

الزعتر: يمضغ الزعتر مضغا طويلا او يغلى ويشرب لعلاج التهاب الفم واللسان.

السماق: ينقع ثمار السماك في ماء مغلى لمدة ساعتين ثم يتمضمض به لمدة دقائق ويلفظ ويكرر ذلك حتى التخلص من المرض.

الميرمية وورق الزيتون: تمضغ الميرمية مضغا طويلا ويمتص مائها ثم تبتلع ومثلها اوراق شجر الزيتون بنفس الطريقة لعلاج تقرحات الفم والاسنان وممكن ان تغلى الميرمية ثم يتمضمض بها المريض عدة مرات في اليوم.

الثوم: يمضغ ضرس من الثوم لتطهير الفم واللسان.

القرنفل: نقع 50 جرام من القرنفل لمدة نصف ساعة في لتر ماء، ومن ثم غليه لمدة 10 دقائق ثم المضمضة كل 4 ساعات.

واخيرا يجب ان نكون دائما على ثقة أن الفم هو الصورة الحقيقية على مدى صحة الانسان الداخلية، وان الاهتمام بنظافته وعلاجه يكون له دائما التأثير الايجابي على الصحة العامة، فصحة الجسم من صحة الفم وما فيه، والعكس صحيح ودمتم بصحة وعافية.