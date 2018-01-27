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الرسالة نت-خاص

قال القيادي في حركة "فتح" يحيى رباح، إن من حق الرئيس الفلسطيني محمود عباس شراء طائرة خاصة به للتنقل والسفر.

وأضاف في تصريح خاص ومقتضب لـ"الرسالة نت"، "لا توجد أي مشكلة لشراء الطائرة، وما يجري اليوم عبر الساحة هو محاولات ضغط وتشويه صورة الرئيس عباس من قبل الإعلام العبري الذي افتعل قضية الطائرة الخاصة".

وكشفت القناة "الثانية" العبرية أن الرئيس عباس اشترى مؤخرًا طائرة خاصة بقيمة 50 مليون دولار.

وأوضحت مراسلة القناة "الثانية" العبرية "دانا ويس" نقلاً عن مصدرٍ لها الخميس، أن 30 مليون دولار من ثمن الطائرة تم دفعه من أموال الصندوق القومي الفلسطيني، و20 مليون من ميزانية السلطة الفلسطينية.

وذكر التقرير أنه سيتم تسليم الطائرة إلى العاصمة الأردنية خلال الأسابيع القادمة وستكون مخصصة لاستخدام الرئيس.

وزعمت القناة أنه لم يحدث سابقًا أن اشترى رئيس وزراء إسرائيلي طائرة خاصة بأموال حكومية.

ويأتي شراء الطائرة في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة من تردي أحوالهم المعيشة والاقتصادية إلى مستوى غير مسبوق، ويعانوا من تجاهل حكومة الوفاق الوطني لاحتياجاتهم، ورفض رئيس السلطة دفع رواتب موظفي غزة وفق اتفاق المصالحة مع حركة حماس، فضلا عن استمراره بفرض عقوبات على القطاع المحاصر منذ أكثر من عقد.