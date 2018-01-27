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بغداد- الرسالة نت

قالت مصادر أمنية عراقية إن ثمانية من القوى الأمنية العراقية والحشد العشائري قتلوا، وأصيب عشرون آخرون، في تبادل لإطلاق النار مع قوة أميركية مدعومة بقصف مروحي في بلدة البغدادي (شمال غرب الرمادي).

وأضافت المصادر في محافظة الأنبار أن قوة عسكرية أميركية داهمت صباح اليوم منزلا في بلدة البغدادي، وعند توجه قوة من الشرطة العراقية والحشد العشائري لموقع عملية الدهم، حدث تبادل لإطلاق النار مع القوة الأميركية، ثم قامت مروحية أميركية كانت تؤمّن غطاء جويا بقصف قوات الشرطة والحشد العشائري، فأوقعت قتلى وجرحى.

وقال الصحفي رعد الخاشع للجزيرة إن قوة غير معلومة الهوية في البداية، تبين لاحقا أنها أميركية، دخلت بلدة البغدادي، وجوبهت بقوة من الشرطة والحشد، وأضاف الصحفي أن القوة الأميركية مدعومة بمروحيات قصفت المكان بعد الاشتباكات.

وأوضح أن من بين القتلى في الحادث مدير استخبارات بلدة البغدادي، كما أصيب مدير شرطة المنطقة وعدد من أفراد الحشد العشائري.

وذكر أن أهالي البلدة طالبوا بفتح تحقيق في الحادث لمعرفة التفاصيل، مشيرا إلى أنه سبق للمنطقة أن عرفت هجوما قبل شهور من قوة تبين لاحقا أنها لتنظيم الدولة.