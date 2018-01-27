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الرسالة نت - وكالات

أكدت تقارير صحافية إنجليزية، أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، تجهز مبلغا خياليا، للتعاقد مع 3 نجوم من الدوري الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "إكسبريس" الإنجليزية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس "الملكي"، حدد مبلغ 500 مليون جنيه إسترليني، لضم حارس المرمى ديفيد دي خيا، والمهاجم هاري كين، وصانع الألعاب إيدين هازارد، من أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي على الترتيب.

ويعانى ريال مدريد من سوء النتائج هذا الموسم، حيث ودّع كأس إسبانيا، كما أصبح حفاظه على لقب "الليغا" أمرا صعبا، هذا في الوقت الذي ربطت فيه عدة تقارير بعض لاعبي الفريق، بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وأشارت "إكسبريس" إلى أن الريال ينوي إنفاق 200 مليون جنيه إسترليني على كل من كين وهازارد، بينما يأمل "الملكي" في أن يكون مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني كافيا، لجلب دي خيا من "مسرح الأحلام".