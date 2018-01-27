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الرسالة نت - وكالات

يقدم نادي لاتسيو أداء رائعا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، كونه يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب "الكالتشيو".

ويعود تألق لاتسيو هذا الموسم للأداء الكبير، الذي يقدمه العديد من اللاعبين، وأبرزهم نجم خط الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

وقالت مصادر لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, إن سافيتش يحظى باهتمام عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك اللاعب في 20 مباراة بالدوري الإيطالي هذا الموسم، حيث سجل 7 أهداف وصنع 2 لزملائه، كما قدم أداء جيدا مع لاتسيو في الدوري الأوروبي، بتسجيل هدفين آخرين.

وأشار "كالتشيو ميركاتو" إلى أنه بخلاف هذه الأندية الثلاثة الكبرى، فإن يوفنتوس مهتم أيضا باللاعب، رغم أن إدارة "البيانكونيري" ربما تتردد في دفع 100 مليون يورو للحصول عليه، وهو الثمن الذي يقال أن إدارة لاتسيو قد حددته للتخلي عنه.