تصغير الخط تكبير الخط

الرسالة نت - وكالات

ذكرت تقارير صحافية إيطالية، أن يوفنتوس الإيطالي يترقب فشل تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع ثنائي روما، خلال "الميركاتو" الشتوي الجاري.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, فإن يوفنتوس مازال مهتما بإيمرسون بالميري، رغم أن انتقال إدين دزيكو لتشيلسي يبدو منفصلا عنه.

وقال "كالتشيو ميركاتو", إن يوفنتوس يراقب باهتمام تطورات مفاوضات تشيلسي مع بالميري، حيث يأمل أن تفشل الأمور، من أجل التحرك لضم اللاعب، الذي ترى إدارة "السيدة العجوز" أنه البديل الأمثل لأليكس ساندرو، المتوقع رحيله نهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن الإصابة جعلت بالميري يشارك في مباراتين فقط حتى الآن هذا الموسم، ورغم ذلك ما زال يتم اعتباره واحدا من أفضل لاعبي مركز الظهير الأيسر في "الكالتشيو".