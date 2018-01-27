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الرسالة نت - وكالات

وجّه نادي يوفيل تاون انتقادات للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بشأن اختياره النجم التشيلي أليكسيس سانشيز كأفضل لاعب في المباراة أمام مانشستر يونايتد (0-4), في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخاض سانشيز مباراته الأولى مع اليونايتد منذ انتقاله إليه قبل أيام قادما من أرسنال، وتمكن خلال المواجهة من صناعة هدفين، لكن هذا لم يكن كافيا لاختياره كأفضل لاعب في اللقاء حسب رأي يوفيل تاون.

وقال الفريق المضيف الذي يلعب في الدرجة الثالثة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم الإعلان عن سانشيز كأفضل لاعب في المباراة، لسنا متأكدين من اختاره، لكنه قرار ذات دوافع إعلانية أكثر من أي حالة أخرى".

وصنع سانشيز الهدفين اللذين أحرزهما ماركوس راشفورد وأندير هيريرا، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 72 بجيسي لينغارد الذي أضاف الهدف الثالث، فيما اختتم البلجيكي روميلو لوكاكو التسجيل بالهدف الرابع.

ورغم عدم اقتناعه بقرار منح سانشيز الجائزة، فإن يوفيل سيسعد بحقيقة حصوله على مبلغ 144 ألف جنيه إسترليني من حقوق البث التلفزيوني للمباراة.