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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن منظومة مراقبة "إسرائيلية"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمحاربة المحتويات "المعادية للسامية".

وذكرت الصحيفة، صباح أمس الجمعة، أن وزارة شؤون الشتات التابعة لحكومة الاحتلال، أعلنت عن تطور تكنولوجي يعد الأول من نوعه، ويختص في رصد المنشورات المعادية للعنصر اليهودي "السامية" ومحاربتها بهدف الحد من انتشارها.

ووفقاً للصحيفة العبرية، فإن المنظومة لاتزال في المرحلة الأولى، وسيتم من خلالها رصد منشورات فيسبوك وتوتير بـ 4 لغات (الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية).

وأشارت إلى أن المنظومة تعد الأكثر تطوراً في العالم، وتم تجهيزها بالتعاون مع إدارة التطوير الدفاعي بوزارة الحرب "الإسرائيلية".

ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم والشتات "الإسرائيلي" (نفتالي بينيت)، القول " من الآن وصاعداً فإن كل ناشط معاد للسامية على الإنترنت سيتم اعتراضه، ومتابعة أساليب الكراهية التي ينشرها، وسيتحمل مسؤوليتها".