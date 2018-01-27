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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّت راوية أبو زهيري محامية الدفاع عن محمد الداية مرافق الرئيس الراحل ياسر عرفات، تدهور الوضع الصحي له في ظل إضرابه المتواصل عن الطعام في المستشفى العربي برام الله.

وقالت أبو زهيري لـ"الرسالة نت" إنّ محمد يعاني من انسداد في شرايين القلب ويحتاج إلى اجراء عملية جراحية عاجلة، وهذا غير ممكن في ظل إضرابات النبض والضغط بجسده، نتيجة اضرابه عن الطعام.

وذكرت أن محمد وصل الى مرحلة صحية سيئة للغاية، وهناك خطورة على حياته في حال تعرضه للاعتقال، وفقًا لتوصيات فريقه الطبي الذي يشرف على علاجه.

والداية موقوف على ذمة القضاء العسكري منذ شهر تقريبًا، على خلفية دوره في كشف فساد زوجة أحد مسؤولي ديوان رئيس السلطة محمود عباس ويدعى حسين حسين، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكدّت محامية الداية أنها ستعرض التقرير الطبي على القضاء غدًا الأحد، للنظر في طلب تقدمت به باخلاء سبيله بكفالة مالية إلى حين انتهاء إجراءات محاكمته.

وكانت نيابة السلطة قد تقدمت بطلب اعتقاله من مدة (3- 15) سنة، استنادًا لما يسمى بقانون "الجرائم الالكترونية".

والداية عمل مرافقا لعرفات منذ استشهاد والده في بيروت، وجرى تحييده عن عرفات في آخر أيام الراحل، وعيّن عميدًا في السلطة الفلسطينية لاحقًا وجرى ابعاده عن حرس الرئيس ونقله الى جهاز أمني آخر.

وتتهم جهات في السلطة الفلسطينية الداية، بالتقرب من دحلان الغريم السياسي لرئيس السلطة.

ودشّن نشطاء الاعلام الجديد حملة لنصرة الداية المعتقل على قانون "الجرائم الالكترونية" الذي نددّت به غالبية القوى المجتمعية في الضفة.