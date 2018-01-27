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الرسالة نت - محمود هنية

أكدّ مساعد وزير الخارجية الإيراني حسين شيخ الإسلام، إجماع الشعب الإيراني على دعم وتأييد المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، "فالشعب يعرف معنى الاحتلال وجرائمه وعانى من أدواته القذرة لسنوات عديدة قبل أن يتمكن من الإطاحة بالشاه المدعوم اميركيًا واسرائيليا".

وقال شيخ الإسلام في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" من طهران، إن "خصوم الشعب الإيراني وثورته، يحاولون تسويق اشاعات وهمية بأن هناك فئة من الشعب ضد المقاومة الفلسطينية، إلّا أن ذلك عبث لن يجد طريقه للنجاح".

وذكر بأن أعداء إيران يريدون فصل هذه الدولة عن قضايا محيطها العربي والإسلامي، "لكنها محاولات قديمة جديدة، لم تنجح من قبل كي تنجح الان".

وأشار إلى أن الشعب الإيراني إن تباينت آراؤه حول قضايا داخلية، فلا يوجد خلاف حول تعلقه بقضاياه الرئيسية والتي تشكل قضية فلسطين أحد أهم هذه القضايا.

وكانت صحيفة إيرانية قد شنّت هجومًا على حركة حماس، وكانت قبل ذلك قد حرضّت على النظام السوري.

وعلقّ شيخ الإسلام بالقول: "مثل هذه السقاطات قد تحدث، لكنها لا تتكرر؛ لأن دعم القضية الفلسطينية هي عقيدة ودين وليست قضية سياسية جدلية ولن يكون مسموحًا العبث بها".