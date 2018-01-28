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الرسالة نت - وكالات

فتح مجلس إدارة نادي الزمالك، النار في وجه مدافعه الجديد إسلام جمال، بعد عودته للفريق، قادما من بتروجيت، إثر ظهوره بقميص ريال مدريد, خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مرتضى منصور رئيس النادي للإعلان عن الصفقات الجديدة.

وذكرت تقارير صحافية مصرية, أن إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، والمشرف على ملف الكرة بالنادي، عقد جلسة مع جمال, بحضور أيمن حافظ مدير الكرة، لمناقشة هذا الأمر.

وأكد يوسف خلال الجلسة أن تصرف اللاعب غير مقبول، كونه يدافع عن اسم ناد كبير، وكان يتوجب عليه عدم حضور مؤتمر يتحدث فيه رئيس الزمالك، بأي قميص لأي ناد آخر، معتبرا تصرفه "إهانة غير مقبولة، سواء بقصد أو بدون قصد".

من جانبه, أوضح اللاعب أن تصرفه نابع عن حبه للفريق الإسباني، إذ حاول تشبيه الزمالك بالنادي "الملكي"، كما يرى جمهور "القلعة البيضاء".

وتعهد جمال خلال الجلسة بعدم القيام بأي تصرف غير محسوب مرة أخرى، وأنه سيركز خلال المرحلة المقبلة مع الفريق فقط للعبور به من الكبوة الحالية التي ضربته "مؤخرا".