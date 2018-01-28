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الضفة المحتلة-الرسالة نت

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، إن الوزارة انتهت هذا العام من استئجار سكن حجاج فلسطين المحافظات الشمالية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف ادعيس في بيان صحفي، السبت، إن الوزارة شكلت لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء ضمت في عضويتها؛ الأوقاف وممثلين عن وزارات المالية، واللوازم العامة والسياحة والآثار وديوان الرقابة المالية والإدارية.

وأكد أنه تم المباشرة هذا العام في إجراءات موسم الحج مبكرا من أجل توفير الخدمة المميزة لحجاج بيت الله الحرام على كافة الصعد، وكذلك العمل بإجراءات المسار الالكتروني السعودي الذي من المتوقع أن يبدأ باستقبال معاملات حجاج هذا العام مع بداية شهر شعبان.

وأوضح أنه تم استئجار فنادق مصنفة وبمستوى خمسة نجوم وأربعة نجوم في كل من المدينة المنورة ومكة المكرمة، حيث في المدينة المنورة تم استئجار فنادق تقع على بلاط الحرم المكي ولا تبعد أكثر من 300 متر، وبمستوى خمس وأربع نجوم مع وجبة إفطار يومية طوال إقامة الحجاج في المدينة المنورة، وفي مكة المكرمة تم استئجار فنادق بمستوى أربع نجوم وثلاث نجوم وتبعد عن الحرم المكي ما بين 600 متر و900 متر، وتتوفر بها كافة الخدمات التي يحتاج إليها الحاج طوال فترة اقامته وسهولة التنقل منها من وإلى الحرم المكي الشريف.

وأشار ادعيس إلى أن اللجنة بذلت جهدا مميزا من أجل الحصول على فنادق في المواقع المميزة يتوفر حولها كافة الخدمات الضرورية في أماكن امنة من حيث الطرق المؤدية إلى المسجد الحرام.

وبخصوص المحافظات الجنوبية (غزة)، أكد ادعيس أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة العمل على إنهاء استئجار سكن الحجاج أيضا لهم من خلال لجنة سيتم تشكيلها لهذا الخصوص.