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الضفة المحتلة- الرسالة نت

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال اقتحم قرية بيت ريما شمال غرب رام الله، وتصدى له عشرات الشبان ورشقوه بالحجارة والزجاجات الحارقة وأغلقوا الطرقات أمامه، حيث شهدت القرية مواجهات عنيفة جرى خلالها إطلاق الاحتلال للرصاص الحي والمعدني وقنابل الإنارة.

وأضافت المصادر أن شابا أصيب خلال المواجهات برصاصة معدني بالوجه، ووصفت جراحه بالمستقرة.

وذكرت أن الاحتلال اقتحم منازل في القرية وسلم شبانا تبليغات لمراجعة المخابرات.وبحسب المصادر، أصيبت دورية عسكرية بزجاجة حارقة بصورة مباشرة، ما أدى إلى اشتعال النار فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بلدة الهاشمية غرب مدينة جنين واعتقلت شابا وفتشت منزل ذويه.