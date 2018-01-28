تصغير الخط تكبير الخط

لندن-الرسالة نت

جابت شوارع لندن شاحنات تحمل لافتات تندد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في إطار حملة لرفض زيارته المزمعة إلى بريطانيا.

وحملت الشاحنات إعلانات ضخمة كتب عليها "مجرم الحرب محمد بن سلمان غير مرحب به في بريطانيا". ويفترض أن تجوب هذه الشاحنات شوارع لندن لمدة أسبوع.

ويأتي هذا ضمن احتجاجات واسعة نظمتها منظمات حقوقية وأخرى مناهضة للحروب وانتشار الأسلحة، ضد زيارة ابن سلمان المزمعة.

وانطلقت أمس الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تغريدات لرفض الزيارة والدعوة إلى وقف تدفق الأسلحة إلى السعودية.

وقد نظم الناشطون المحتجون الخميس الماضي وقفة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية وسط لندن لمطالبة الحكومة بسحب دعوتها لولي العهد السعودي.

وسلم ممثلون عن عشر منظمات إنسانية وحقوقية بريطانية رسالة إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يحثونها فيها على سحب دعوتها لولي العهد السعودي، مشيرين إلى دوره في خلق "أسوأ أزمة إنسانية في العالم منذ عقود من خلال الحرب التي يقودها في اليمن".

يذكر أن مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أعلن نهاية الشهر الماضي أن ابن سلمان سيزور المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري.

الجزيرة نت