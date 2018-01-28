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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

هأرتس:

مؤسسة الدفاع للقيادة السياسية: سيتعرض التنسيق الأمني ​​للضرر إذا قام ترامب بخفض المساعدات

المئات تظاهروا في تل أبيب ضد الفساد الحكومي

63 قتيلا و 151 جريحا في هجوم طالبان في كابول , القنبلة مخبأة في سيارة اسعاف

مقتل شخص في نتانيا خلال شجار مع سارق اقتحم منزله.



يديعوت أحرونوت:

العثور على 12 عبوة ناسفة شمال طولكرم زنة كل عبوة بين 20-30 كلجم

توقيع اتفاقية بين شركة الكهرباء في غزة وسلطة المياه الإسرائيلية لتوريد الكهرباء لمرفق تنقية مياه الصرف الصحي في شمال قطاع غزة بالإضافة لتوريد الكهرباء لمحطة تحلية المياه في خان يونس

محاربة الفساد في المملكة العربية السعودية: أطلق سراح الملياردير "الوليد بن طلال" من الاحتجاز بعد دفعه غرامات مالية ضخمة

توقعات: زيادة طفيفة في درجات الحرارة، لا يزال أكثر برودة من المعتاد.



معاريف:

الأسد أبلغ بوتين وهدد: إذا هاجمتنا "إسرائيل" مرة أخرى سنهاجم مطار بن غوريون

وزير التعليم نفتالي بينيت أصدر تعليمات بتخصيص ساعتين هذا الأسبوع لدراسة "فظائع المحرقة"

أبو مازن: اتفاق أوسلو مات , ولا يمكن للأمريكيين الاستمرار في التوسط

ترامب: "طالبان تستهدف المدنيين الأبرياء، ونحن لن ندعها الفوز".



"إسرائيل" هيوم:

طعن مواطن إريتري يبلغ من العمر 25 عاما أثناء مشادة في بتاح تكفا

الأسد: "إذا هاجمت إسرائيل مرة أخرى دمشق ستطلق صواريخ سكود نحو مطار بن غوريون"

ترامب على الهجوم الأفغاني: "لن نسمح للطالبان بالفوز"

جهات في اليمين الإسرائيلي تطالب نتنياهو بضم الضفة الغربية.



القناة 7 العبرية:

سيتم استجواب عضو الكنيست دافيد بيتان للمرة السادسة اليوم

الجيش الإسرائيلي يحدد للمسافرين في الشمال الانتقال فقط عبر مسارات معينة بعد انجراف ىعدد من الالغام بفعل الامطار

وافقت اللجنة الاولمبية على مشاركة الرياضيين الروس فى دورة الالعاب الاولمبية الشتوية

المملكة العربية السعودية: أطلق سراح الوليد بن طلال، الذي ألقي القبض عليه للاشتباه في فساده

سيحضر مبعوث الامم المتحدة الى سوريا مؤتمر سوتشي للسلام.



القناة 12 العبرية:

أسددود: يتظاهر حاليا آلاف المستوطنين ضد الإكراه الديني "قانون السوبر ماركت" في المدينة

ملاحقة لسائق دهس جندياً إسرائيلياً في هرتسليا.

إستراتيجية جيش الاحتلال الإسرائيلي، انتصار حاسم وسريع وكبير في الحرب القادمة.



القناة 14 العبرية:

بعد سن بولندا قانون يجرم تحميل بولندا المسؤولية عن المشاركة في المحرقة: سيتم استدعاء نائب سفير بولندا في "إسرائيل" غدا للتوبيخ في وزارة الخارجية

الجيش الإسرائيلي ضبط سلاح من نوع "ماج" في مدينة الخليل وبالإضافة إلى ذلك ضبط بندقية وذخيرة في بيت لحم

غزة: أعلن اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة عن إضراب عام يوم الاثنين من المتوقع أن يشمل مسيرة وتظاهرة احتجاجية أمام مقر الأونروا في الساعة 10:00 صباحا.



والا العبري:

أصيب إسرايلي بجروح طفيفة بعدما اقتحمت سيارة رصيف قرب محطة الحافلات في هرتسليا حيث انحرفت السيارة من الجنوب الى الشمال

أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء بعد أن هاجم أكثر من 100 فلسطيني الشرطة في صور باهر

مسلحون اطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه برج مراقبة للجيش قرب جبع شمال الضفة الغربية،ولا اصابات

قوات السلطة الفلسطينية تفكك عبوات زرعت لاستهداف قوات الجيش الإسرائيلي على الطريق شمال طولكرم