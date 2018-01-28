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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، أنه وبعد أن اتخذ مركز الليكود قراراً بضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل" ، الآن جاء دور الكنيست.

ونقلت الصحيفة العبرية عن عضو الكنيست "يوءاڤ كيش" تأكيده وضع مشروع قانون ضم الضفة على طاولة الكنيست ، القانون الذي سيتم طرحه هو مشابه للصيغة التي تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء حزب الليكود.

ووفق مقدم الاقتراح، فقد قال: "حان الوقت، لن يكون لدينا فرصة صحيحة و جيدة اكثر من هذه الفترة ".

وأضافت "يديعوت" أنه قبل شهر اتخذ مركز الليكود قراراً بفرض السيادة الاسرائيلية على كامل الاراضي المقامة عليها التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية و غور الأردن.

وتابعت: "الأن مع وجود الروح الداعمة بعد زيارة نائب الرئيس بينس و التوبيخ الذي وجهه الرئيس ترامب للفلسطينيين ، تحول قرار مركز الليكود لاقتراح قانون".

وأكدت الصحيفة العبرية أنه تحت عنوان " نصنع التاريخ " سيعقد قريباً مؤتمر "نتكتل من أجل السيادة" الذي سيقوم بالضغط على أعضاء الكنيست من أجل سن قانون الضم.