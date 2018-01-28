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الرسالة نت- ترجمة مؤمن مقداد

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم، أن يوم أمس شهد انخفاضا غير مسبوق في عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الأسبوع الماضي سجل رقمًا قياسيًا سلبيًا بدخول 325 شاحنة يوميا، مقارنة ب 800 إلى 1000 في اليوم العادي.

ولفتت الصحيفة إلى أنه جرى انخفاض كبير في عدد الشاحنات التي تدخل غزة من المعبر خلال العام المنصرم، مرجعة حالة الانخفاض إلى عجز القدرة الشرائية لدى المواطنين في غزة، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي.

وقالت الصحيفة إن هذا التدهور الخطير يثير القلق لدى جيش الاحتلال، وخاصة قيادة المنطقة الجنوبية، خشية من أن تنعكس بشكل سلبي على الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة.

وكشفت الصحيفة عن توجيه الجنرال ايال زامير قائد المنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، بعضًا من الجنرالات المختصين، بمراجعة تأثيرات هذه المشكلات على الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية للكيان.

ويعيش قطاع غزة حالة من الركود الاقتصادي بفعل الحصار المفروض على قطاع غزة وأزمات الموظفين المتتالية.