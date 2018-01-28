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غزة - الرسالة نت

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أحد مجاهديها، الذي توفي إثر إصابته بمرض عضال.

وقالت كتائب القسام في بلاغٍ عسكري الأحد (28-1): إنّ "المجاهد القسامي أحمد حسن سالم عويضة (70 عاماً) من مدينة رفح جنوب قطاع غزة توفي إثر إصابته بمرض عضال".

وأضافت "غادر دنيانا وما غيّر أو بدّل ولا تخاذل أو تقاعس، بل نذر نفسه لله مجاهداً حتى لقي الله على ذلك، نحسبه من الشهداء، والله حسيبه ولا نزكيه على الله".

وختمت الكتائب بيانها، مؤكدةً أنها ستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين وناراً تحرق المحتلين حتى يندحروا عن أرضنا بإذن الله.