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الأراضي المحتلة - الرسالة نت

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تحذر من أن تقليص المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، مشيرةً إلى إنها ستضر بالتنسيق الأمني بين السلطة و "إسرائيل".

وأضافت، "أن تقليص المساعدات التي كانت تتسلمها السلطة ستؤدي لتدهور الأوضاع الأمنية في المخيمات الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص".

وأشارت "هآرتس"، إلى أن المستوى السياسي الإسرائيلي يرى في الخطوة الأمريكية انجازًا سياسيًا، غير أن الجيش يرى أن التقليصات الأمريكية لن تؤدي لتحسن في الأوضاع الأمنية.