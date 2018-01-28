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غزة - الرسالة نت

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة حسن الصيفي، الأحد، عن عودة 50 مستنكفًا من موظفي السلطة الفلسطينية إلى أماكن عملهم.

وأوضح الصيفي أن القرار بتوجيه من وزير الأوقاف يوسف ادعيس في إطار تعزيز ودعم جهود المصالحة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة لدراسة أوضاع الموظفين وتسكينهم بأماكن عملهم المناسبة.

وذكر أن الموظفين المقرر عودتهم هم من فئات المؤذنين وأذنة المساجد، والأئمة، والمحفظين، وأمناء المكتبات، منوهًا إلى أنه تم توزيعهم لأماكن عملهم السابقة في المساجد حسب المديرية في المحافظة التي يقطنون فيها.

وأشار الصيفي إلى أنه أصدر تعليماته لجهات الاختصاص بالعمل على إتمام إجراءات عودة الموظفين بكل سهولة ويسر وفق الأصول.

وانقطع آلاف الموظفين الحكوميين عن العمل بعد أحداث الانقسام الداخلي عام 2007 بطلب من السلطة الفلسطينية، فيما بقي الآلاف أيضًا على رأس عملهم.

وتقول حكومة الوفاق الوطني إن عودة الموظفين "المستنكفين" إلى العمل جزءٌ من تمكين عملها في غزة.

ولقيت دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة الذين دُعوا للجلوس في منازلهم عام 2007 إلى العودة إلى عملهم إدانة واسعة، وتحذير من تأثيره على سير المصالحة.

وأكدت حركة حماس أن دعوة حكومة الوفاق لموظفي السلطة "المستنكفين" في غزة للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفًا لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

واعتبرت أن القرار تجاوز لمهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة.