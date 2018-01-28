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الرسالة نت- خاص

طالب النائب في المجلس التشريعي، مصطفى البرغوثي، السلطة الفلسطينية بالتحرك العاجل لتنفيذ كل التوصيات التي خرجت عن اجتماع المجلس الوطني الأخير، والتي حددت أسس العلاقة مع (إسرائيل).

وأكد البرغوثي، في تصريح خاص لـ"الرسالة نت"، أن السلطة مطالبة بالتحرك الفوري والعاجل على كل المستويات للمواجهة مع المحتل والتصعيد معه، خاصة في ظل حملاته الخطيرة التي تستهدف السيطرة الكاملة على الضفة المحتلة ومدينة القدس.

وأوضح أن مصادقة الكنيست على قانون المقدم لـ"ضم الضفة الغربية لإسرائيل"، يعد تعدي صريح على حقوق الفلسطينيين، وفتح باب حرب ومواجهة جديدة معهم، لافتاً إلى أن الفلسطينيين بحاجة لخطوات عملية على أرض الواقع لرفض سياسة المحتل ومواجهته في كل الميادين.

وكشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الأحد، عن تقديم مشروع قانون للكنيست لضم مستوطنات الضفة الغربية بعد أن أقرها حزب الليكود منذ شهر.

وكتبت "يديعوت أحرنوت" العبرية، ان "الضم ما زال على الطاولة استغلالاً للخلاف بين ترامب والفلسطينيين، وتقديم اقتراح قانون لضم مستوطنات الضفة الغربية، فبعد أن اتخذ مركز الليكود قراراً بضم الضفة إلى إسرائيل، الآن جاء دور الكنيست لتنبي المقترح".

وأَضافت الصحيفة، ان عضو الكنيست "يوءاڤ كيش"، وضع مشروع قانون يضم الضفة الغربية على طاولة الكنيست، مؤكدة ً أن الذي سيتم طرحه هو مشابه للصيغة التي تمت المصادقة عليها من قبل أعضاء حزب الليكود.

وكان حزب الليكود الحاكم في "إسرائيل" صوت بأغلبية ساحقة في نهاية ديسمبر الماضي، على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وامتداداتها في الضفة الغربية - بما فيها القدس المحتلة - وضمها إلى "إسرائيل".