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الرسالة نت - وكالات

يعتقد خبير الكرة الإسبانية بشبكة "سكاي سبورتس"، جييم بالاغي، أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، لن ينتقل لريال مدريد في المستقبل القريب.

وكانت تقارير قد ربطت كين بالانتقال لريال مدريد، خاصة بعدما أنهى العام الماضي في صدارة هدافي العالم، ويتوقع بالاغي أن يرحل كين يوما ما عن "السبيرز"، لكن ليس في المستقبل القريب.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" الإنجليزية: "أعتقد أن اللاعب سيرحل، وهذا بغض النظر عن بقاء المدرب ماوريسيو بوكيتينو مع توتنهام، أو رحيله لريال مدريد".

وأضاف: "الصحافة الإسبانية رشحت كين ليكون صفقة ريال مدريد الكبيرة المقبلة، لكن في رأيي طالما كريستيانو رونالدو مازال هناك، فإن كين لن ينضم للريال".

يشار إلى أن تقارير صحافية ربطت رونالدو بالرحيل عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، لرفض إدارة "الميرينغي" الاستجابة لمطلبه بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه.