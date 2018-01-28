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غزة- الرسالة نت

من المتوقع أن تشهد أسعار المحروقات مع بداية شهر شباط- فبراير القادم ارتفاعا، بسبب الارتفاع العالمي لأسعار النفط التي بلغت أعلى حد لها منذ أربع سنوات.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، إن معدل الارتفاع على أسعار المحروقات سيُعلن من قبل وزارة الطاقة الإسرائيلية خلال اليومين القادمين.

وبلغت أسعار النفط أعلى ارتفاع لها منذ اربع سنوات، ومن المتوقع أن يرتفع أسعار المحروقات في إسرائيل مع بداية شهر شباط، منتصف ليل الاربعاء الخميس من هذا الأسبوع.

وأكدت المصادر أن يكمل الارتفاع الجديد على أسعار المحروقات، النصف الشيكل للتر خلال العام الأخير.

وارتفع سعر برميل النفط الخام بنسبة 1.1% ليصل إلى 66.34 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر يبلغه منذ عام 2014، وبلغ سعر برميل نفط "برنت" حوالي 70 دولار خلال هذا الأسبوع.