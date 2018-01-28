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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قال مستشار الرئيس محمود عباس للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، إنه سيطلب من اليابان خلال لقائه مسؤوليها غداً الاثنين، "الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف شعث في بيان صادر عن مكتبه الأحد، أنه سيطالب اليابان بأن تكون جزءًا من الإطار الدولي متعدد الاقطاب للإشراف على عملية التسوية، إضافة لتقديم دعم اضافي لوكالة "أونروا" بعد خفض التمويل الأمريكي

وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحراك الدولي في هذه المرحلة، رداً على اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة "لإسرائيل".

ويلتقي شعث الذي يصل اليابان غداً مبعوثاً لعباس، رئيس الوزراء ووزيري الخارجية والتعاون الدولي وأعضاء البرلمان وممثلي جمعيات الصداقة اليابانية مع فلسطين، بهدف تقوية العلاقات الثنائية ومطالبتها الاعتراف بفلسطين ومشاركتها في الاطار الدولي للسلام.

وسيتوجه شعث بعد ذلك لكوريا الجنوبية حيث يلتقي مع وزير الخارجية، لبحث موضوع الاعتراف بفلسطين ودعم العلاقات الثنائية وتعزيز الدعم المالي والسياسي للقضية الفلسطينية.