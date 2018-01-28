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الأراضي المحتلة- الرسالة نت

قالت وزارة الإعلام الفلسطينية، اليوم الأحد، إن ثلاثة أطفال فلسطينيين استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي، واعتقل ٥٢ منذ بداية العام الجاري ٢٠١٨، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت "الوزارة" في بيان صحفي لها، إن السلطات الإسرائيلية "تصعد من اعتداءاتها بحق الأطفال الفلسطينيين في كافة المحافظات".

وأشارت إلى أن تلك الاعتداءات تصاعدت خلال الاحتجاجات على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل" بتاريخ ٦ديسمبر/كانون الأول الماضي.

أما بخصوص العام الماضي، فقال البيان إن الجيش الإسرائيلي قتل ١٧ طفلاً واعتقل نحو ١٦٢٠.

وأشار بيان وزارة الإعلام إلى أن ٣٥٠ طفلاً ما يزالون يقبعون في السجون الإسرائيلية.